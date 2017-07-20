Режиссеры "Игры престолов" и "Фарго" снимут фильм про Конана-варвара

Мигель Сапочник, режиссёр культового телевизионного сериала "Игра престолов" канала HBO в союзе с кинопродюсером "Фарго" Уорреном Литтилфилдом займутся созданием фильма о Конане-варваре. К ним присоединится разработчик "Колонии" Район Кондал.

Сегодня стало известно, что сериал под названием "Конан" будет произведен по заказу онлайн-сервиса Amazon. В основном, проект будет основываться на произведениях американского писателя Роберта Говарда.

Если верить местным средствам массовой информации, по задумке режиссеров, Конан оставит родину и станет странствовать с целью поиска собственной участи в мире.

Стоит напомнить, этот проект станет не первой экранизации истории Конана-варвара. Наибольшую популярность приобрел фильм Джона Милиуса, в котором главную роль сыграл Арнольд Шварцнеггер.