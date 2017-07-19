Бузова потрясла подписчиков новым имиджем

Телеведущая Ольга Бузова потрясла своих подписчиков новым имиджем с удлиненной прической. Обновленную внешность она продемонстрировала на странице в Instagram.

Известная певица решила удлинить себе волосы, не изменяя прежнего цвета. Теперь они стали прямые и достают до лопаток. В описании она оставила риторический вопрос о том, кому же достанется столь красивая девушка. Ольга Бузова также отметила, что в таком виде готова посетить Big Love & and Big Love Show 2018.

Несмотря на отсутствие кардинальных перемен, пользователи социальной сети активизировались и начали отправлять множество комментариев, многие из которых несут критический характер. Критики отметили, что такая прическа сильно молодит Ольгу Бузову и не подходит ей. Некоторые осудили её за измену знаменитого каре, которое было запоминающимся и уникальным. Комментаторы также заметили, что таким образом Ольга Бузова стала на супругу своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова - Анастасии. Они напомнили, что к подобным сходствам она прибегает не впервые.