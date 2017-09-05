Сергей Семёнов отдал долги Диане Шурыгиной

Сергей Семёнов отдал долги семейству Дианы Шурыгиной, заплатив 220 тысяч рублей за то, что был погашен иск. Молодой человек рассказал об этом в Instagram, понадеявшись, что средства будут потрачены на благотворительность или другую хорошую цель, как сообщает HotGeo.

Одним из вариантов такового Семёнов указал помощь детским домам или больным детям. Он выразил благодарность всем, кто помогал в сборе финансовых средств, порадовавшись, что теперь нет такого груза. Осталось последнее – дождаться, когда придут документы, подтверждающие отсутствие долга. По мнению поклонников Сергея Семёнова, вряд ли Диана Шурыгина действительно сумеет потратить высланные деньги на что-то стоящее.

Часть интернет-пользователей с долей сарказма подчеркнули, что наверняка за 220 тысяч рублей девушка обратится к хирургу, чтобы вернуть себе девственность. Официальных комментариев от Дианы Шурыгиной или её родственников по этому поводу пока не имеется. Стоит отметить, что семейство потребовало погасить долг за иск, когда Сергей Семёнов вышел из тюрьму. Поскольку сумма для молодого человека была запредельная, собирали эти средства ему поклонники.