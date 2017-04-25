«Беременный бомж»: Поклонники раскритиковали новый образ Анны Хилькевич

Анна Хилькевич показала снимок, где она в светлой шубе и больших очках с телефоном, идёт, ища, где ловит связь. Поклонники раскритиковали такой образ знаменитости, назвав её «беременным бомжом».

«Ловись, сеть, большая и маленькая», - подписала фото Анна Хилькевич. Интернет-пользователи удивились, что выдающегося в этом фото. Большинство из них отметили, что Анна Хилькевич всегда будет оставаться классной, но такой образ явно не для неё. Поклонники поинтересовались, откуда актриса взяла такие вещи, как сообщает «Версия.Инфо».

«У меня бабка в деревне такую шубу носит», - отметила одна подписчица. Другие задались вопросом, какой был вообще смысл именно в такой записи в Instagram. Некоторые предположили, что так оригинально Анна Хилькевич пыталась похвастаться тем, что приобрела новый смартфон.