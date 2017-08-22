Поклонники Димы Билана обсуждают его недавний поцелуй с собакой

Поклонники известного музыканта Димы Билана обсуждают его недавний поцелуй с собакой. Поводом для этого стал его недавний пост в фотохостинге Instagram. Певец был в отпуске в южных странах, а теперь вернулся домой.

Дима Билан является одним из самых популярных исполнителей в России. За своей спиной он имеет чуть ли не армию фанаток, которые с нетерпением ждут его новых публикаций в различных социальных сетях. Например, его фотографии и видеозаписи очень любят обсуждать на сервисе Instagram. Одна из последних вовсе вызвала неоднозначную реакцию среди его поклонниц. Так, Билан опубликовал видеозапись с отдыха. На ней он запечатлен с собакой, которая тщетно пытается слизать крем с его "обгоревшего" лица. В комментариях он подчеркнул, что эти животные не обращают внимание на внешний вид, однако большое значение придают внутреннему миру.

Как только публикация появилась в сети, она мигом собрала множество комментариев. Кто-то из подписчиков Димы Билана подтвердил, что собаки действительно являются лучшими друзьями человека, также многие высказались, что это очень милый пост. Тем не менее, нашлись и те, кто заметил, что, скорее всего, в личной жизни у певца не очень, так как "если хочется целовать собаку, то любим ли любимый человек?".