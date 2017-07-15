Топ-модель из Перми Наташа Поли снялась для бренда Solid and striped

Знаменитость родом из Перми - Наташа Поли, снялась в фотосессии для рекламы брендового производителя купальников Solid and striped. Работой она поделилась через свой аккаунт в Instagram.

Съемки, посвященные летней коллекции, состоялись на Багамах. Помимо пермячки, в них приняли участие 12 других известных фотомоделей. Наташа Поли отметила, что она рада побывать на побережье океана.

Для рекламы новой линейки она облачилась и позировала в двух купальниках - бежевом и черно-белом. Последний, как гласит описание публикации, сделан по её дизайну и получил название The Natasha Suit.

Подписчики модели оценили её красоту и мастерство. Пользователи социальной сети обратили внимание на прекрасные ноги и скулы. Они отметили, что у Наташи Поли в этот раз самый лучший наряд.