Супруг Нюши грязно оскорбил девушку

Накануне в Instagram-профиле супруга певицы Нюши Игоря Сивова появилась неприятная переписка между ним и девушкой, которая оставила под его фото язвительный комментарий. В ответ на это генсоветник президента Международной федерации студенческого спорта грязно ее оскорбил.

Не так давно стало известно, что у известной российской исполнительницы Нюши появился новый супруг Игорь Сивов. Репутации семья уже была запятнана в некоторых неприятных историях, к которой теперь прибавилась еще одна. Скандал разгорелся под одним из последних постов Сивова в фотохостинге Instagram. Там он попытался поразмышлять со своими поклонниками о поэзии и рассказал о книгах, которые ему приходятся по душе, однако после очередного спора с подписчицей выглядеть интеллигентно ему уже не удалось. В ответ на ее язвительный комментарий он грязно ее оскорбил.

Девушка под постом супруга Нюши посоветовала ему следить за тем, чтобы та "не лайкала Егорку", имея ввиду Егора Крида, с которым раньше у исполнительницы был роман. В ответ на это Сивов осыпал ее грязными оскорблениями, назвав ее "чмо-угольником" и сказав, что она еще может получить от него "звездюлей". Ниже он объяснил, что делает это для того, чтобы научить молодое поколение уважать старших.