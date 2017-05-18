Певица Алёна Кравец поразила фанатов пышной грудью

Бывшая супруга олигарха из Рублевки и мать его дочери певица Алёна Кравец является медийной личностью и часто делится новыми снимками в социальных сетях. Недавно Алёна порадовала своих многочисленных фанатов снимком с пышной грудью.

Алёна Кравец в личном аккаунте в Instagram недавно разместила свой снимок крупным планом. В кадр также частично попала и пышная грудь знаменитости. Поклонники в комментариях были восхищены красавицей из Рублевки и не жалели слов на комментарии.

Также поклонников поразила идеальная кожа 33-летней Алены Кравец, которой может позавидовать и 18-летняя девушка. Оголённый снимок успели оценить более три тысячи поклонников.