Звезда "Универа" показала фото в прозрачном топе‍

Звезда многосерийного фильма "Универ" Анастасия Иванова показала фото, на котором она запечатлена в прозрачном топе. В целом ее поклонники были в восторге от необычного снимка, хоть из-за него ее и сравнили с инопланетянкой.

Накануне актриса Анастасия Иванова, известная по участию в съемках многосерийного фильма "Универ", показала свежий снимок, на котором она запечатлена в прозрачном топе. По задумке фотография выглядит весьма откровенно. Для своего образа актриса также выбрала кожаные обтягивающие легинсы, также на голове у нее зиждутся странной формы очки, похожие на те, которые раньше использовали летчики. К слову, именно из-за них поклонники Ивановой прозвали ее инопланетянкой.

Рьяные фанаты Анастасии Ивановой в который раз подчеркнули, что та обладает несравненной фигурой. Хотя ее последнее фото не из разряда скромных, все же они отметили, что оно и не вульгарное. По их словам, в последнее время у звезд в аккаунтах часто появляются слишком уж вызывающие фотографии, однако пока что это не касается актрисы из "Универа".