Рэпер Гнойный снял клип с голыми людьми на вписке

Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, снял клип с голыми людьми на вписке. Видео было опубликовано на официальном канале певца в Youtube.

Скандально известный рэпер Гнойный в очередной раз решил прославиться посредством откровенного видео-клипа. Новая песня Машнова «Грусные танцы» сегодня ознаменовалась опубликованным роликом на канале рэпера в Youtube.

Содержание клипа может действительно шокировать обладателей неустойчивой нервной системы либо же высоконравственных господ, поскольку непосредственно в видео фигурируют обнаженные люди. Все они гуляют на вписке, такой себе вечеринке на дому.

Однако главной героиней клипа является молодая девушка, которая, видимо, чувствует себя неловко среди этой толпы, а потому не может найти себе место.

Всего за несколько часов клип просмотрели более 50 тысяч пользователей.