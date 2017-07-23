В Москве у бьюти-блогерши из-за ошибки хирургов появилась квадратная грудь

В Москве у известной бьюти-блогерши Юлии Деббагх появилась квадратная грудь. Это произошло из-за ошибки пластических хирургов, которые 13 лет назад делали операцию по увеличению груди.

Как рассказала Юлия, 13 лет назад в одной из клиник Москвы у лучшего специалиста она делала операцию по увеличению груди. Изначально все было просто замечательно, девушка радовалась новой груди, однако спустя несколько недель ее форма начала меняться. Одна грудь осталась прежней формы, а вот вторая стала понемногу превращаться в квадрат. Произошло искривление имплантов, из-за чего грудь Деббагх стала квадратной.

Пластический хирург, проводивший операцию, заявил, что импланты, которые установили девушки, были старого образца, из-за этого и произошло образование контактуры. В настоящий момент девушка намерена подать в суд на клинику и отсудить у нее один миллион рублей за причиненный ущерб и то, что ей вновь придется ложиться под нож хирурга.