Волочкова шокировала поклонников фото 25-летней давности

Анастасия Волочкова произвела настоящий фурор своим фото 25-летней давности. Старый снимок знаменитость выставила на всеобщее обозрение в социальной сети Instagram.

Российская балерина и светская львица Анастасия Волочкова продолжает удивлять своих поклонников снимками в социальных сетях. Однако, на этот раз, как ни странно, в Сети «всплыло» не откровенное фото, а напротив, очень милое и трогательное.

На черно-белой фотографии можно наблюдать молодую Анастасию Волочкову во время занятия в балетной школе. К подписи к публикации балерина отметила, что фото выставила в честь памяти талантливой Инны Зубковской, которая являлась ее любимой преподавательницей и обучила Волочкову непростому искусству, балету.

Поклонники светской львицы не стали скрывать правду. Комментарии, в основном, сходились на том, что в молодости Волочкова действительно блистала красотой, однако сохранить ее до настоящего времени ей не удалось.