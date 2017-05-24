Дана Борисова: Ольга Бузова принимает наркотики

Дана Борисова высказала свое мнение о коллеге Ольге Бузовой, при этом назвав ее наркоманкой. По словам Борисовой, певица и ведущая "Дом-2" может принимать наркотики.

После просмотра видео, на котором Ольга Бузова рассказывает об iPhone, Дана Борисова заключила, что телеведущая является наркоманкой. Она отметила, что Бузова может принимать синтетические наркотики или же другие запрещенные препараты.

Стоит отметить, что многие поклонники Бузовой всегда задаются вопросом, как ей хватает энергии на записи клипов, съемки, участие в проекте "Дом-2", а также на личную жизнь. Они давно уже предполагают, что свою энергию телеведущая черпает из наркотиков, иначе бы с таким ритмом жизни она уже давно оказалась в больнице с переутомлением.

Напомним, что Дана Борисова совсем недавно вернулась из Таиланда, где лечила наркотическую зависимость. Она на всю страну призналась, что из-за наркотиков ее жизнь скатилась в пропасть, а родная дочь отказывается признавать Борисову своей матерью.