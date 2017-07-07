Участница "Дома-2" взбесила подписчиков голым фото с ребенком

Звезда телепроекта "Дом-2" Тата Блюменкранц на своей странице в соцсети поделилась снимком с новорожденной дочкой, который взбесил пользователей. Блюменкранц опубликовала фото, как она с малышкой Бетти принимает ванну.

Участница "Дома-2" разместила снимок из ванной, на котором она и девочка полностью обнаженные и нежно прижимаются друг к другу. Блюменкранц написала, что сейчас у них по плану ванные процедуры, а также отметила, что малышка чувствует себя уже гораздо лучше. Девушка посетовала на то, что ей не понятно, кого слушать на самом деле и чему верить, однако она рада, что у Бетти нет никакого вируса, просто вскоре у нее появятся новые зубки.

Некоторые пользователи посчитали фото довольно милым, однако других публикация Таты просто вывела из себя. Они стали оскорблять молодую мамочку, отмечая, что ребенок должен купаться в полной чистоте и в собственной ванночке, а не вместе со взрослыми. Пользователи заметили, что это негигиенично и посоветовали матери купать Бетти отдельно от себя.

У некоторых подписчиков вызвало негодование это "голое" фото, несмотря на то, что все интимные части тела прикрыты, Тату обвинили в распущенности и посоветовали больше не публиковать подобные снимки, особенно, если в этот момент держишь на руках ребенка.