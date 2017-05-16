На Дану Борисову набросилась родная дочь и стала рвать ей волосы

Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что в ее семье в настоящий момент происходит. По словам телеведущей, бывший муж настроил их общую дочь Полину против матери, и теперь по отношению к Борисовой девочка ведет себя агрессивно и даже попыталась вырвать ей волосы.

Как известно, после того, как Дана Борисова уехала в Таиланд лечить свою наркотическую зависимость, опеку над дочерью Полиной взял ее бывший муж Максим Аксенов. После возвращения Борисовой Аксенов запрещает ей видеть ребенка, а саму девочку словно подменили. Она перестала называть телеведущую мамой, и теперь она только слышит "эй, ты" от своей родной дочери.

Кроме того, Полина стала довольно агрессивной, при встрече она вцепилась руками в голову Дане Борисовой и вырвала у нее клок волос, а также попыталась порезать ее новую шубу. Телеведущая отметила, что бить свою мать - это просто дикость, поэтому она решила отправить ребенка на лечение, однако бывший муж считает, что с девочкой нет никаких проблем и в посещении врачей она не нуждается.