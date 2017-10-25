Цымбалюк-Романовская готовит для Джигарханяна "зеркальный ответ" в суде

Украинская пианистка и экс-супруга народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская намерена подать в суд на бывшего мужа. Она отметила, что у нее больше нет сил терпеть клевету и грязь в свой адрес.

Как стало известно, Цымбалюк не намерена больше терпеть, что Джигарханян на всю страну выставляет ее в плохом свете, обзывая воровкой и лгуньей. Она отметила, что никогда у него ничего не брала, а квартиры, вокруг которых и поднялась вся шумиха, приобрела еще до брака на свои личные средства.

По словам пианистки, больше она не будет мириться с обвинениями и обидными словами в ее адрес, она пойдет в суд. Адвокат Цымбалюк, Лариса Широкова, уже готовит заявление в полицию для того, чтобы привлечь Джигарханяна к ответственности за клевету. Широкова заявила, что выжидательная тактика относительно всего этого скандала не принесла своих плодов, поэтому готовится зеркальный ответ в адрес Армена Борисовича.

Общественность стала на его сторону только потому, что он является народным артистом, однако они уже больше не будут равняться на этот статус. Цымбалюк намерена обнародовать все заявления, которые он делал публично, чтобы Джигарханян ответил за свои слова по всей строгости закона.