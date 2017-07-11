«Игра престолов»: В Сети появилось доказательство того, кто займет Железный трон

Фанаты сериала «Игры престолов» не тратят зря времени, ожидая премьеру, а выискивают подсказки по книгам и экранизациям, которые могут дать понять, что произойдёт в финале. Таким образом, найдены доказательства того, кто займет Железный трон.

Сообщается, что пользователь социальной сети Reddit пересмотрел все семь сезонов «Игры престолов» для того, чтобы подсчитать, сколько времени был показан каждый главный персонаж. По логике пользователя, именно этот герой и займет Железный трон, так как режиссеры бы не стали больше всего экранного времени тратить на второстепенного персонажа.

Оказалось, что лидирует Джон Сноу, которого в общей сложности показали 338 минут, а это 5,63 часов. Выходит, именно король Севера займет Железный трон.