В сегодняшнем баттле с Гуфом заранее победил Птаха

В баттле с Гуфом (Алексеем Долматовым), который состоится сегодня, 6 февраля, заранее победил Птаха (Давид Нуриев). Об этом самоуверенно заявил он сам.

Многие любители рэп-жанра в музыке, а особенно те, кто является поклонниками таких исполнителей как Гуф и Птаха, в курсе, что сегодня между ними состоится баттл на Versus-площадке. Примечательно, что для выводов о том, кто из музыкантов одержит победу, предпосылок нет, однако тут же Птаха уверенно заявляет, что уже заранее победил в баттле.

Позднее в одном из интервью он объяснил, почему так выразился. Репер не исключает, что судьи могут не согласиться с его мнением и не присудить победу ему. Тем не менее, по его словам, его цель - это "вытащить" Гуфа на площадку. Он достигнет ее сегодня, а значит - уже победит. По крайней мере такой логики придерживается Птаха.