Квентин Тарантино признался, что душил Уму Турман по ее согласию

Американский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что ему приходилось душить Уму Турман и плевать в нее во время съемок фильма "Убить Билла", однако это происходило по обоюдному согласию. Он дал комментарий и по поводу того, что вынудил Турман набрать высокую скорость в поломанном автомобиле.

Как рассказал Тарантино, ему, как режиссеру, всегда нужно знать, что все пройдет идеально. Именно поэтому во время съемок "Убить Билла", он плевался в актрису и душил ее цепью. Это было сделано для того, чтобы подготовить к более важным сценам. Также он не стал отрицать, что его ошибкой было усадить актрису в сломанную машину и заставить ее набрать высокую скорость, не позаботившись о технике безопасности. Тарантино отметил, что каждый режиссер чему-то учится на своих ошибках.

Тарантино прокомментировал и ситуацию с домогательствами к Турман со стороны продюсера Харви Вайнштейна. От отметил, что неоднократно призывал его принести извинения актрисе и играть по его правилам, если он хочет снять "Убить Билла".