Музыкант пришел на вручение премии в килте и показал пенис

В ноябре прошлого года музыкант из Австралии Кирин Джей Каллинан появился на вручении премии в коротком килте, а после показал публике пенис, из-за чего против него началось судебное разбирательство.

В ноябре прошлого года в Австралии разгорелся скандал вокруг имени рок-музыканта Кирина Джей Каллинана. Известно, что инцидент с ним произошел, когда он появился на вручении престижной премии ARIA. Чтобы прийти на мероприятие, он выбрал довольно необычный наряд: на его голове была ковбойская шляпа, а на теле черная жилетка и килт в стиле шотландской национальной одежды.

Проблема в том, что кусок ткани, который был обернут вокруг его бедер, был довольно коротким. Тем не менее, музыканта это не смутило. Более того. позже он намеренно продемонстрировал свой пенис, подняв его. Вначале на это не отреагировали, однако позже в отношении него началось судебное разбирательство. Пока не известно, какое к какому наказанию могут приставить нескромного гостя премии.