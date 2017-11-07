Девушка "самого красивого преступника" приревновала его к Ольге Бузовой

Девушка "самого красивого преступника" Джереми Микса Хлоя Грин приревновала его к российской телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом говорят их последние совместные снимки.

Как известно, недавно Джереми Микс прилетал в Москву для того, чтобы снять в клипе Ольги Бузовой на песню "Wi-Fi". Ролик получился довольно горячим, во время клипа Бузова даже целовалась с манекенщиком, что не понравилось его богатой невесте Хлое Грин. Девушка стала бояться потерять своего бойфренда, поверив слухам о "коварной" Бузовой.

Недавно Микс вернулся от Ольги Бузовой к своей девушке, и они вместе отправились отдыхать в Куршевель, где намерены отпраздновать день рождения "самого красивого преступника". Судя по тому, что Хлоя Грин практически на всех снимках достаточно сильно прижимается к Миксу, она его приревновала к Бузовой и теперь боится потерять.