Роза Сябитова отменила свадьбу из-за дочери

Одна из ведущих шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала, почему отменила свадьбу с любимым мужчиной. По ее словам, она слишком много потратила на то, чтобы организовать свадьбу дочери, поэтому пока решила подлатать бюджет и пожить без штампа в паспорте.

Сваха с телепередачи "Давай поженимся" Роза Сябитова рассказала, почему была вынуждена отказаться от свадьбы с любимым мужчиной. По ее словам, эти обстоятельства возникли из-за дочери. Недавно ее наследница вышла замуж, а Сябитова помогала устроить ей пышную свадьбу. Телеведущая призналась, что на торжество потратилась очень сильно. По всей видимости, ей даже пришлось взять деньги в кредит, так как она признается, что "до сих пор латает дыры в бюджете". Так она объясняет, что не потянет в ближайшее время еще одну свадьбу, даже если принять во внимание то обстоятельство, что ее нынешний избранник не является бедным человеком. Он держит компанию, которая специализируется на строительстве.

Известно, что мужчина уже сделал предложение Сябитовой, на которое она, поспешив, согласилась, однако позже передумала из-за дочери. Сейчас же она объясняет, что в будущем они, возможно, и поженятся, однако торопиться с этим событием не собираются.