Шепелев опубликовал интригующее фото в больничном халате‍

Накануне в профиле Instagram у телеведущего Дмитрия Шепелева появилось интригующее фото, на котором он запечатлен в больничном халате. Его поклонники выдвинули несколько теорий, что значит снимок.

Дмитрий Шепелев является довольно популярной личностью в социальных сетях. Например, он имеет чуть ли не армию поклонников, которые подписаны на него в фотохостинге Instagram. Многие из них с нетерпением ждут, когда телеведущий пополнит свой аккаунт очередными фото- или видеозаписью. Так, вчера он опубликовал очередной снимок, которым заинтриговал поклонников. На нем он запечатлен в больничном халате и шапочке, и теперь его фанаты пытаются угадать, чем же он был занят в клинике. Они выдвинули несколько версий, которые могут объяснить произошедшее.

Так, некоторые из фанатов сошлись на мнении, что ведущий занят съемками в очередном шоу, которое может быть связано с больницей. Другие же посчитали, что фото связано с личной жизнью Шепелева, которую тот так упорно скрывает. Тем не менее, в сеть уже просочились факты, согласно которым он встречается с успешной предпринимательницей из Екатеринбурга. По слухам, ее зовут Оксана, а потому поклонники интересуются: "Родила Оксана?". Пока что сам телеведущий не объяснил, что привело его в больницу и заставило надеть больничный халат.