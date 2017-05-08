Звезда Playboy чуть не осталась без носа из-за неудачной пластики

Британская модель и звезда Playboy Хлоя Хан рассказала о том, что неудачная пластическая операция оставила ее практически без носа. По словам девушки, ей пришлось пойти на риноплатику, так как в ее носу не осталось костей.

На своей странице в соцсети Хан решила объяснить, почему ей в очередной раз пришлось лечь под нож пластического хирурга. Она опубликовала фото, на котором продемонстрировала, как выглядит ее нос после неудачной пластической операции. Модель с такой легкостью его прижала, что стало понятно, что в носу отсутствует перегородка.

Хлоя написала, что на этот раз она лишилась на ринопластику не для того, чтобы исправить кончик носа, а вставить в него носовую перегородку. Для данной операции хирургам пришлось взять хрящ из уха модели.

Хлоя Хан также посоветовала фанатам никогда не обращаться к пластическим хирургам только потому, что они имеют миллионы подписчиков в соцсетях и кучу хвалебных отзывов. Звезда Playboy отметила, что всегда следует обращаться к проверенным врачам, в чем она убедилась на собственном опыте.