Солнцева жестоко наказали после смерти экс-участницы "Дома-2" Оксаны Аплекаевой

Скандально известный экс-участник телепроекта "Дом-2" Рустам Солнцев рассказал о том, что его жестоко наказали после смерти Оксаны Аплекаевой. Он отметил, что высказал свое мнение о смерти Аплекаевой, за что выплатил штраф в 25 тысяч рублей.

Как рассказал Сонцев, в 2008 году новость о смерти экс-участницы "Дома-2" Оксаны Аплекаевой стала шоком для всех. Продюсеры проекта запретили участникам давать каие-либо комментарии по поводу ее смерти, однако Солнцев не устоял. Его поймали у ворот телестройки с журналистами и камерами, после чего "влепили" штраф в размере 25 тысяч рублей. По словам телезвезды, это было довольно жестоко.

Также Солнцев отметил, что новые подробности о смерти Аплекаевой, открывшиеся не так давно, его шокировали. Он отметил, что Оксана могла стать не единственной девушкой, которую уже после смерти изнасиловал озабоченный судмедэксперт. Рустам отметил, что сегодня намерен обсуждать это со своими подписчиками в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось о том, в подмосковной Истре судмедэксперт надругался над телом погибшей Оксаны Аплекаевой уже после ее смерти. Экспертиза показала, что на ее теле имеется его биологический материал.