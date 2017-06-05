Украинская группа "Пошлая Молли" показала современные жестокие "вписки" подростков

Украинские музыканты из группы "Пошлая Молли" выпустили клип, демонстрирующий жестокую "вписку" подростков. Ролик получил название "Типичная вечеринка с бассейном" и опубликован на официальном канале группы с пометкой "18+".

Как стало известно, молодежная группа "Пошлая Молли" из Харькова решила продемонстрировать всю "красоту" современных вечеринок, или как в настоящий момент их называют подростки "вписок", и записала клип на песню "Типичная вечеринка с бассейном". Ролик опубликован под пометкой "18+" довольно не зря. На кадрах видеоролика показаны современны реалии, а также то, как большинство подростков стремиться проводить время.

В клипе молодые люди выпивают спиртные напитки, курят, расходятся по парам в разные спальни и занимаются сексом. В конце ролика одну из участниц "вписки" начинают избивать и пытать, после чего она теряет сознание.

Стоит отметить, что группа "Пошлая Молли" возникла, как и все современные группы, практически из ниоткуда, и сразу же стала набирать популярность. В настоящий момент "Пошлая Молли" обладает своей армией фанатов и даже подражателей.