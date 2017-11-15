Тарасова и Костенко рассказали, почему решили обвенчаться

Недавно состоялась свадьба футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Молодожены решили сразу же обвенчаться в церкви, а после в интервью они рассказали журналистам, с чем было связано их решение.

Как известно, отношения Тарасова и Костенко завязались еще в 2016 году, когда футболист являлся законным супругом Ольги Бузовой. Тогда Тарасов отметил, что отношения с Бузовой уже давно испорчены, любовь угасли, а штамп в паспорте - это просто формальность. Спустя год после развода с телеведущей, футболист женился на молодой модели из Ростовской области.

Тарасов уверен, что третий брак - последний, и именно он принесет ему счастье. Не теряя драгоценного времени, молодожены обвенчались в церкви, так как это было важно сделать до Великого поста. Тарасов рассказал, что он и его новая жена являются верующими людьми, а также между ними много общего.

Сама же Костенко, комментируя свою свадьбу, рассказывает, что предложение Тарасов сделал довольно романтично. Он надел ей на палец дорогое обручальное кольцо и заявил, что для свадьбы уже все подготовил, будущей невесте осталось только выбрать платье. Анастасия Костенко также отметила, что у них обоих одинаковые ценности, семья всегда на первом месте.

Ехидное замечание журналистов, что Костенко - это уже третья семья футболиста, девушка проигнорировала.

Стоит отметить, что СМИ связывают скорую свадьбу Костенко и Тарасова, а также венчание, с тем, что модель беременна, однако молодожены данную информацию не подтверждают и всячески опровергают.