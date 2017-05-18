Появилась видеозапись с разбившейся на съемках "Убить Билла" Умой Турман‍

Ума Турман обнародовала видеозапись со съемок киноленты "Убить Билла", где запечатлено, как она попала в аварию на кабриолете. Как сообщает новостное издание The New York Times, она пыталась завладеть правами на запись на протяжении 15 лет.

Популярная актриса из США поделилась со своими фанатами, как едва не попрощалась со своей жизни во время съемочного процесса известной киноленты «Убить Билла». Звезде фильма с трудом удалось получить видеозапись с этими кадрами спустя 15 лет борьбы с продюсерами. Кадрами поделилась известная американская газета.

Как сообщила корреспондентам Ума Турман, на протяжении длительного времени она категорически не хотела присаживаться за руль легковушки и наставила на том, чтобы ее заменили каскадеры. В то же время Квентин Тарантино настоял на том, что кабриолет находится в исправном состоянии, и ничего плохого произойти не может. Во время съемок автомобиль неожиданно попал в занос и столкнулся с деревом, вследствие чего актриса оказалась в клинике с различными телесными травмами. Доказательством этому служит опубликованная видеозапись.

Спустя время Турман рассказала о том, что авто оказалось "гробом на колесах", ведь водительское кресло не было правильно опущено, а дорога на деле оказалась вовсе не прямой.