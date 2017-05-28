Мать Криштиану Роналду трогательно поздравила сына с днем рождения
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Мать легендарного современного футболиста Криштиану Роналду Мария Долорес душ Сантуш Авейру поздравила своего любимого сына с его 33 днем рождения. Свои пожелания женщина написала в Instagram.
Мария Долорес в своем личном микроблоге в Instagram трогательно поздравила своего младшего сына Криштиану Роналду с его днём рождения. Женщина написала, что её день стал ещё счастливее, так как именно 5 февраля 33 года назад на свет появился её четвертый ребенок, которого назвали Криштиану.
Поклонников умилило материнское пожелание сыну и пользователи Сети также присоединились к трогательному поздравлению. Фанаты также поблагодарили Марию за то, что подарила миру такого талантливого футболиста, который вошел в историю.