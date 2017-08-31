Из-за громкого скандала отменили съемки программы Шепелева‍

Съемки последнего эфира "На самом деле" с ведущим Дмитрием Шепелевым отменили из-за скандала. Телевизионный эксперт Александра Рошаль обвинила передачу в грязной лжи, ведь из-за отказа Мариники Смирновой ее создатели не стали пускать на экраны ее громкое разоблачение модели.

На днях планировалось снять новый выпуск передачи "На самом деле", который посвятили бы теме "Наши в Лондоне". Если конкретизировать, это должно было быть разоблачение модели, а также экс-жены олигарха Тимура Артемьева Мариники Смирновой. Портал "Версия. Инфо" получил сведения, согласно которым лишь за участие ей бы заплатили порядка 400 тысяч рублей. Тем не менее, в последний момент она отказалась от съемок, так как узнала, что ее хотят опозорить на всю страну. Ей возместили ущерб за перелеты, а также оплатили проживание в отеле.

Между тем, также на передачу в качестве эксперта была приглашена Александра Рошаль, которая является известным телевизионным экспертом. По ее словам, у нее был серьезный компромат против Смирновой, с которым она и приехала на съемки. Проезд она оплачивала себе сама, и от оплаты за участие отказалась. Однако, когда стало известно, что из-за скандала выпуск отменили, Рошаль потребовала, чтобы ей также возместили сумму, которую она потратила, чтобы добраться в Москву из Израиля. До сих пор этого не произошло, чем эксперт и возмущена. Из-за этого она обвинила создателей шоу во лжи, а также подлоге.