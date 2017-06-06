Брата звезды "Секса в большом городе" обнаружили мертвым в Канаде

Брат англо-канадской актрисы Ким Кэттролл, которая получила известность благодаря сериалу "Секс в большом городе", обнаружен мертвым. Его тело было обнаружено на территории Канады, в одном из заброшенных домов.

Как стало известно, в начале февраля текущего года Ким Кэттролл на своей странице в соцсети написала, что ее брат Кристофер пропал. Она попросила фанатов помочь ей отыскать младшего брата, который почему-то перестал выходить на связь.

В скором времени сотрудники полиции поехали по адресу, где предположительно должен был находиться Кристофер Кэттролл, обыскали сельскую местность, и в одном из заброшенных домов нашли его труп.

В настоящий момент остается неизвестной причина смерти брата звезды сериала "Секс в большом городе", однако полицейские отмечают, что мужчина умер естественной смертью, следов насилия на его теле не обнаружено.