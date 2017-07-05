У «Нанайцев» благодаря Михаилу Гуцериеву появились новые хиты

Об этом сообщил продюсер музыкантов Бари Алибасов, назвав совместное творчество с известным поэтом-песенником «революционным для «На-На» моментом». Революционным это стало и для Михаила Гуцериева. Слушатели привыкли видеть его автором хитов для «серьезных» исполнителей, мэтров сцены – таких, как Кобзон, Лепс, и вся элита российской эстрады.

Внезапно автор «выстрелил» неожиданным танцевальным хитом «Сделал шаг», который уже завоевывает популярность у молодежи.Как пишет «КП», музыку для композиции написали Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов, автором модной аранжировки выступил Андриан Мельников, известный как диджейAndrian. Сами «нанайцы» не скрывают восторга от совместного творчества, называя тексты Гуцеривая «космосом». Владимир Политов не сдержал эмоций и сообщил, что Бари Алибасов принес в студию целую папку знаменитого поэта, и музыканты сутками напролет экспериментируют. Эти эксперименты в скором времени дадут плоды – на свет появятся новый хиты в исполнении группы «На-На» на тексты Михаила Гуцериева.