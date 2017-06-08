Алла Пугачева со злости не пустила Наташу Королеву на сцену

Близкий друг знаменитой певицы Аллы Пугачевой Борис Краснов рассказал, что Примадонна довольно азартный человек, и если проигрывает, может сорвать злость на ком угодно. Однажды под раздачу попала певица Наташа Королева, которая не поздоровалась с Пугачевой.

Как рассказал Краснов, раньше он играл в казино вместе с Аллой Пугачевой. По его словам, больше всего Примадонна предпочитает игровые автоматы, самый большой ее выигрыш составил около $2,5 млн. Краснов отметил, что Пугачева всегда выстраивала какие-то шарады у себя в голове, помогающие ей выигрывать деньги.

Алла Борисовна довольно серьезно подходила к играм, и всегда расстраивалась, когда проигрывала. В такие моменты она могла сорвать свою злость на любом человеке, который попадется ей под руку. Как-то раз объектом вымещения злости стала певица Наташа Королева. Не уточняя всех подробностей инцидента, Краснов сообщил, что Королева не поздоровалась с Пугачевой, из-за чего та не пустила молодую певицу на сцену.