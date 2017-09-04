Елена Темникова показала пышный бюст в Instagram

Популярная сольная исполнительница Елена Темникова удивила поклонников своим пышным бюстом. Пользователи Сети не могут понять, откуда взялась такая грудь у совсем худенькой певицы.

Елену Темникову долгое время поклонники буквально умоляли поправиться, так как её фигура была не совсем женственной. На данную критику певица решила отреагировать и разместила в Сети фото, которое доказывает, что с размером груди у артистки полный порядок.

Фолловеры не могут понять, откуда у Темниковой появились такие размеры груди, ведь ранее Елена не могла похвастаться пышным бюстом. Многие отметили, что на этот раз певица просто надела купальник с эффектом push up.