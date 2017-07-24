СМИ узнали, что Максакова скрывает отказ от старших детей и смерть отца

СМИ стало известно о том, что оперная дива Мария Максакова скрывала от общественности отказ от старшего сына и дочери, а также смерть своего отца. Журналисты сообщают, что сейчас Максакова превратилась из счастливой певицы во вдову с маленьким ребенком на руках.

Как известно, вместе с мужем Денисом Вороненковым Мария Максакова переехала из России в Украину, где продолжает жить и по сей день. После того, как ее супруг был убит, оперная певица не вернулась в Россию и не поехала к старшим детям, чтобы воссоединиться с семьей, а осталась на Украине с маленьким сыном. Через месяц после гибели Вороненкова, Максакова подписала документы, согласно которым ее старшие дети остаются жить в Москве с отцом Владимиром Тюриным. Сейчас же певица рассказывает, что безумно скучает по своим детям.

Также, журналистам стало известно о смерти отца Марии Максаковой. Она отметила, что скучает по своему отцу, а также сравнила его с Вороненковым. По словам Максаковой, ее отец очень похож на покойного супруга, как по характеру, так и внешне. Певица рассказала, что ее отец был добрым и хорошим человеком, он всегда оказывал ей поддержку, когда она в ней нуждалась.