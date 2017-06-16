Сын Дэвида и Виктории Бекхэм хочет бросить университет и стать фотографом

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин заявил родителям о своем желании бросить учебу в университете Нью-Йорка и стать профессиональным фотографом. Как отреагировала звездная чета на пожелание сына, не сообщается.

Старший сын из клана Бекхэма Бруклин переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться в престижной школе дизайна и искусства Парсонса, которая расположена в Гринвич-Виллидж. До поступления в университет парень серьезно увлекался фотосъемкой и ранее мечтал стать фотографом. Недавно к Бруклину Бекхэму обратились лучшие мировые фотографы и предложили парню на время оставить учебу в университете и пройти стажировку у них.

Никаких решений еще не принято, а сам Бруклин решил попросить совета у своих знаменитых родителей. Напомним, что в прошлом году состоялась первая выставка фотографий Бруклина Бекхэма под названием «Что я вижу».