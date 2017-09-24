Участника "Битвы экстрасенсов" пообещал утопить маньяк-гей

Участник 18 сезона "Битвы экстрасенсов" Никита Турчин спасается от маньяка. Он рассказал полиции, что мужчина-гей признается ему в любви и клянется утопить в Москва-реке, если экстрасенс не ответит ему взаимностью.

Как рассказал Турчин, в последнее время ему стал писать мужчина и признаваться в любви, призывая экстрасенса к интимной близости. Он ответил, что такие отношения его не интересуют, ведь у него есть девушка. Тогда тайный поклонник стал писать его девушек и угрожать. После того, как и это не сработало, мужчина стал донимать родителей юного мага.

Отчаявшись, маньяк поклялся, что если Турчин не ответит ему взаимностью, то магу грозит смерть, а труп экстрасенса найдут в Москва-реке. Опасаясь за свою жизнь и близких, Турчин обратился за помощью в полицию.

Пока сотрудники правопорядка разыскивают маньяка-гея, Никита Турчин продолжает жить обычной жизнью, сниматься и учиться в колледже.