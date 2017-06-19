Солнцев посоветовал новой жене Тарасова собирать вещи

Скандально известный экс-участник "Дома-2" Рустам Солнцев высказался относительно свадьбы футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. Так, он посоветовал "крайне" жене Тарасова держать вещи собранными на тот случай, если через пару недель после свадьбы футболист ее выгонит и найдет себе другую супругу.

Как отметил Солнцев, свадьба Тарасова - это что-то нервное. По его словам, когда-то футболисту угодили мячом в голову и теперь его мозг гуляет сам по себе, хочет постоянно жениться. Солнцев сравнил это с привычкой ковырять в носу или постоянно чистить уши. Он предупредил Анастасию Костенко, что теперь все ее вещи должны быть аккуратно упакованы в чемодан, ведь неизвестно, когда Тарасов наиграется в семью и выставит ее за дверь, чтобы окрутить очередную пассию.

Также Солнцев отметил, что трусики Ольги Бузовой до сих пор хранятся в их уютном гнездышке и призвал быть на чеку. Экс-участник "Дома-2" иронично высказался по поводу того, как Ольга Бузова переживает развод с футболистом. Он отметил, что она еще до сих пор не отошла, потому записывает песни, снимает клипы, "достала" уже всю страну.

Солнцев решил уберечь Костенко от такой участи, ведь, по его словам, второй Бузовой он не выдержит. Стоит отметить, что пока ни Тарасов, ни Костенко никак не отреагировали на выпад Солнцева в их адрес.