СМИ узнали, что обозначают татуировки Ольги Бузовой

СМИ удалось узнать точное количество татуировок популярной телеведущей и певицы Ольги Бузовой, а также выяснить, какой они несут смысл. У Бузовой до сих пор имеются тату, посвященные бывшему мужу Дмитрию Тарасову.

Как известно, первый раз татуировку Ольга Бузова набила еще в 2010 году. На внешней стороне ее голени изображены пять звезд, которые, по словам самой телеведущей, обозначают, что всегда следует выкладываться на все 100%. После свадьбы Дмитрий Тарасов набил на руке дату бракосочетания с Бузовой и ее инициалы, в ответ певица сделала тоже самое.

У нее имеется еще одна татуировка, посвященная Тарасову. На спине, выражая любовь к бывшему мужу, Бузова набила на английском языке фразу "Любовь живет в моем сердце". Под Новый год телеведущая опубликовала снимок, на котором видно, что татуировка с инициалами Тарасова закрыта черной повязкой. Фанаты решили, что Бузова решила окончательно порвать с прошлым и свела все татуировки, посвященные экс-супругу.

Судя по последним фотографиям из Таиланда, ведущая "Дом-2" решила оставить все свои тату, несмотря на тяжело перенесенный развод.