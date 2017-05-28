Кристина Орбакайте поразила образом «плохой Кристи»

Популярная певица и актриса Кристина Орбакайте поразила поклонников образом «плохой Кристи». На новом снимке в Instagram знаменитость выглядела, как гангстер из какого-то кинофильма, как сообщает издание VladTime.

По мнению интернет-пользователей, было бы интересно посмотреть, как Кристина Орбакайте играет именно такую роль, поскольку смотрелась она очень харизматично. Актриса не указала, действительно ли это могло быть для какого-то фильма. Фанаты же попросили, даже если ни в одной ленте Кристина Орбакайте не появится, как «гангстер», почаще появляться просто на публике в таких нарядах, потому что сочетание получилось очень красивым.

Некоторых заинтересовала огромная туфля, обнаруженная знаменитостью в салоне красоты. За короткие сроки фото Орбакайте получило больше 20 тысяч «лайков».