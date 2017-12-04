Тимур Батрутдинов рассказал, кем заменил Ольгу Бузову

Популярный юморист Тимур Батрутдинов представил видео в Instagram, где отметил, что «случайно» встретил Ольгу Бузову. Однако на самом деле в кадре оказался Гарик Харламов, как сообщает VladTime.

Поклонники настолько часто говорят о том, какая могла бы быть пара у Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова, что теперь артист начал над этим подшучивать. Он рассказал, что встретил кое-кого в собственном авто, когда ехал с мероприятия. Фанаты думали, что это Бузова, как было раньше, но оказалось, что в салоне Харламов. Интернет-пользователи похвалили Батрутдинова за то, что юмор у него не только на сцене проявляется.

Стоит отметить, что ранее артист уже разыгрывал поклонников. Он показывал фото «идеального избранника» Ольги Бузовой, где была изображена сама певица, а рядом с ней мужчина, у которого черты лица были совмещены наложением в графическом редакторе. Частично это был сам Тимур Батрутдинов, а частично – Джереми Микс.