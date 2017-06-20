Анастасия Костенко показала трогательное фото с матерью

Известная модель Анастасия Костенко, не так давно сменившая фамилию в паспорте на «Тарасова» в связи с замужеством с известным футболистом, показала трогательное фото с матерью. В подписи к нему знаменитость выложила стихотворение, в котором рассказывала маме о своей любви к супругу, как сообщает «Версия.Инфо».

«Мамуля, знаешь, сердце бьется, Да так, что я дышать не успеваю!» - отметила Анастасия Костенко в самом начале. Поклонники обратили внимание не только на стихотворное обращение к матери, но больше на сам снимок. По их словам, если бы не подпись, можно было подумать, что на фотографии просто хорошие подруги.

Интернет-пользователи высказали много комплиментов в адрес мамы Анастасии Костенко, отметив, что она очень красивая и молодая. Поклонники порадовались, что у модели есть такая хорошая семья, которую она, по всей видимости, очень ценит.