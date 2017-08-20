Хейтеры раскритиковали Евгению Феофилактову за растолстевшего сына

Экс-участница телепроекта "Дом-2" Евгения Феофилактова в очередной раз стала жертвой атаки хейтеров. На этот раз антифанаты звезды отметили, что она слишком раскормила своего сына Даниэля, из-за чего у мальчика, по их словам, наблюдаются явные проблемы с лишним весом.

То, что звезды часто регистрируют своих детей в социальных сетях и публикуют от их имени умилительные снимки, уже давно не новость. Исключением не стал и Даниэль Гусев, сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева. Подписчики часто заходят на его страничку и оставляют добрые комментарии, однако не все так по-доброму относятся к мальчику и его матери.

На этот раз хейтеры обвинили Феофилактову в том, что она раскормила своего сына, и теперь Даниэлю требуется помощь специалистов, чтобы бороться с лишним весом. Они отмечают, что в располневшем ребенке нет ничего умилительного и осудили экс-участницу, как мать. Ей посоветовали почаще заниматься со своим ребенком и уделять ему как можно больше внимания, а не "тешить свое эго", запуская чадо.

Критики отметили, что никто не обязан потакать Даниэлю, если мама опубликовала фото или видео, на котором запечатлены сомнительные таланты ребенка.

Феофилактова не смогла пройти мимо такой критики и отметила, что всем, кто так переживает о весе ее мальчика, следует изначально начать следить за своей фигурой, а не указывать ей, как быть матерью и чем кормить ребенка.

Нашлись и защитники экс-участницы "Дом-2", которые отметили, что все дети разные, поэтому под одну "гребенку" всех равнять не стоит, Даниэль еще маленький, поэтому с возрастом лишний вес может исчезнуть.