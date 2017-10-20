Во все тяжкие: Пэрис Хилтон устроила девичник перед замужеством

Блондинка в шоколаде Пэрис Хилтон перед замужеством решила пойти во все тяжкие и вспомнить бурную молодость. Знаменитость устроила вечеринку-девичник, а сама появилась в образе Мэрилин Монро.

Пэрис Хилтон в популярной сети Instagram разместила новое фото, где позировала в откровенном наряде перед началом вечеринки на мероприятии Guess. На фото девушка демонстрирует сексуальное блестящие боди, которое подчеркивает длину стройных ног Пэрис.

В комментариях поклонники стали писать, что для невесты такое поведение является недопустимым, а наряд слишком откровенным для девичника. Напомним, что свадьба Пэрис Хилтон и её жениха Криса Зилка состоится уже совсем скоро.