Аскольд Запашный не прошел фэйс-контроль в тульский ресторан "Пряник"

Народного артиста России Аскольда Запашного отказались пускать в один из ресторанов Тулы. Как объяснил отказ директор заведения "Пряник", Запашный вместе со своей группой не прошли фэйс и дресс-контроль.

Об инциденте на своей странице в соцсети рассказал сам Аскольдь Запашный. Он отметил, что настроение ему подняли секьюрити и директор тульского ресторана "Пряник". По его словам, как только Запашный вместе со своей группой попытался войти в ресторан, его остановила охрана и сообщила о том, что посетить заведение у них не выйдет. Причиной стало то, что Запашный вместе со своей группой не прошли фэйс-контроль, а также были неподобающе одеты для посещения заведения.

Судя по посту народного артиста России, инцидент его вовсе не расстроил, а даже наоборот, повеселил. Он рассказал о произошедшем и поинтересовался, что же такого в заведении "Пряник" и кто достоин его посещать. Также под фотографией в посте он опубликовал юмористические хэштеги и отметил, что теперь настроение у него приподнято на целый день.