Григорий Лепс в Ростове поиздевался над своими песнями и зачитал рэп

В Ростове-на-Дону прошел концерт знаменитого российского исполнителя Григория Лепса. Во время выступления Лепс поиздевался над собственными песнями и даже зачитал рэп.

Как стало известно, 3 февраля Григорий Лепс выступил в культурно-спортивном комплексе "Экспресс" в Ростове. Он исполнил для многочисленных поклонников свои самые популярные и известные хиты, а также рассказал о том, что знаменитости часто любят пошутить над своим творчеством. В качестве примера он привел свою песню "Я поднимаю руки". Лепс решил повеселить фанатов и пропел: "Я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на 40, в свои 18".

После такого исполнения песни зал взорвался бурными аплодисментами и заметно повеселел. Также исполнитель отметил, что умеет не только петь, но и читать рэп. В стиле рэп Лепс исполнил песню про Сочи, зачитав "коньячок под шашлычок вкусно очень".

Видео с концерта пользователи делились на своих страницах в соцсетях, рассказав, что остались под большим впечатлением от живого общения с кумиром.