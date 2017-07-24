Дарья Пынзарь показала последствия снегопада в Москве

Экс-участница шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь показала, как засыпало снегом машины в Москве. После этого девушка решила не рисковать и остаться дома.

Пынзарь решила поделиться увиденным на улицах Москвы. На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором видно, как машина оказалась засыпана снегом. Является ли автомобиль собственностью Пынзарь неизвестно. Поклонники рассказали, что 4 февраля по Москве просто невозможно передвигаться на транспорте. Из-за этого экс-участница «Дом-2» решила остаться дома, чтобы не простоять в пробках долгое время. Ранее Пынзарь уже сообщала, что ей нравится такая погода.

На одном из последних снимков видно, что девушка оделась очень тепло и намерена гулять по российской столицы пешком, наслаждаясь падающим снегом и видом на заснеженную Москву.