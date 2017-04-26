После скандала на концерте в Москве Ольга Бузова сбежала в Германию

После скандала на концерте в Москве телеведущая и певица Ольга Бузова сбежала из России в Германию. Там она за одну ночь выступила в двух разных городах Германии, а также намеревается и дальше покорять зарубежную аудиторию.

На своей странице в соцсети Бузова разместила видео с концерта в Германии, на котором смогла собрать полный зал. Таким образом восходящая певица доказала, что способна покорить не только сердца россиян, но и немцев. Бузова дала два концерта в разных городах Германии всего за одну ночь и не намерена на этом останавливаться. Она поинтересовалась у подписчиков, в какой город Германии ей еще отправиться.

Фанаты похвалили Бузову за трудолюбие и талант, отметив, что с таким успехов, певица скоро покорит весь мир. Но не все фанаты восприняли выступление певицы в Германии хорошо. Многие, просмотрев видео, на котором телеведущая крутит попой перед немцем, отметили, что Бузова теперь не только российских мужчин совращает, но и немецких.

Напомним, на концерте Ольги Бузовой произошел скандал. Кто-то из фанатов принес на выступление певицы плакат с надписью "Тарасов- лох, Ольга - Бог" и передал его исполнительнице. Она с гордостью держала его в руках, тем самым унизив своего экс-мужа Дмитрия Тарасова.