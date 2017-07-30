На концерте в Германии Ольга Бузова совращала мужчин

Накануне Ольга Бузова провела концерт в Германии. Часть своего выступления она опубликовала в блоге, и на кадрах поклонники заметили, как певица совращает жителей Запада. Несмотря на то, что в зале были в основном девушки, Бузова нашла мужчину и стала крутить перед ним ягодицами.

«Ваша любовь придаёт мне сил. Приятно, что вы тоже знаете все мои песни», - написала Бузова в своём блоге. Примечательно, что в клубе Кёльна, где и выступала певица, действительно девушки подпевали Бузовой. Но российские фанатки обратили внимание на другой факт. Дело в том, что в зале были в основном девушки и лишь несколько мужчин пришли посмотреть концерт Бузовой со своей второй половинкой. В припеве песни «Wi-Fi» певица стала резко приседать, из-за чего юбка задралась вверх.

Это происходило перед одним из немногих мужчин, который пришёл вместе со своей возлюбленной на концерт. «Оля, ты и немцев совращаешь? Там по-видимому мужу достанется из-за твоей попы», - написала одна из подписчиц. На это всё же обратили не все, отметив грациозность Бузовой во время выступления в Кёльне.