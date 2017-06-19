Анфиса Чехова заявила, что натравит боксеров на своих обидчиков

Популярная отечественная телеведущая Анфиса Чехова заявила, что больше никому и никогда не даст себя в обиду. Знаменитость призналась, что может натравить на своих обидчиков опытных боксеров.

Анфиса Чехова в своем микроблоге сообщила, что впервые в жизни пришла на боксерский ринг, посмотреть на женский бой. «Только по телевизору видела бои, когда мой бывший муж смотрел. И сразу попала в очень душевную компанию легенд Женского бокса! Несмотря на свои сильные кулаки и неженскую как бы профессию, девчонки источают такую теплоту и нежность! Просто влюбилась в них», - написала Чехова.

Далее актриса уточнила, что женская сборная по боксу пообещали расправиться со всеми недоброжелателями Анфисы, если она об этом попросит. Сама телеведущая пока заниматься боксом не планирует.